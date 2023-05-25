شاهد في «وسط الخبر»: بعد اجتماعات بوزنيقة.. هل لجنة «6+6» تركض في مكانها؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الثلاثاء، الضوء على مخرجات اجتماع اللجنة المُشتركة المُكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» في مدينة بوزنيقة المغربية، والتي قالت إنها توافقت على النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة.

لكن الأنباء الواردة من داخل قاعات بوزنيقة تشير إلى الاتفاق على إعداد نصّ يحدد شروط الانتخابات، يُطرح للاستفتاء الشعبي، وهو ما يثير التساؤل بشأن ما إذا كان بالإمكان إجراء استفتاء، فلماذا لا تُجرى انتخابات عامة؟

المعلومات تشير أيضًا إلى أن الاتفاق جرى على حوالي 90% من القاعدة الدستورية، بينما المواد الخلافية لا سيّما ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وهو ما يعني أن جولة بوزنيقة لم تأت بجديد يُذكر.

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في ضوء هذه التطورات، فتح البرنامج نقاشًا مع كل من أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأسمرية أحمد الأشهب، والباحث السياسي عبدالعزيز أغنية، وعضو مركز شمال أفريقيا للدراسات والبحوث عبدالمنعم الكزان.

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