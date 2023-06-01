«المركزي» يستعرض خطته لمراجعة السياسات الاقتصادية مع صندوق النقد

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض وفد مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، خطته لمراجعة السياسات الاقتصادية ووضع التدابير المناسبة لتنفيذها مع فريق صندوق النقد الدولي وفقاً لتوصيات مشاورات المادة الرابعة.

جاء ذلك خلال اجتماع لوفد المركزي بحضور المحافظ الصديق الكبير مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، بمقر الصندوق في العاصمة الأميركية واشنطن، بحسب بيان نشرته صفحة «المركزي» على «فيسبوك».

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وتناول اللقاء النتائج الإيجابية لمشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي ومشاركة الوزارات والمؤسسات الليبية، بالإضافة إلى دعم صندوق النقد الدولي لبرنامج مصرف ليبيا المركزي ومبادراته.