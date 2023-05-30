المشري يبحث هاتفيًا مع إردوغان سبل تعزيز التعاون

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عددًا من القضايا المشتركة بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون بينهما.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مساء اليوم الثلاثاء، جدد خلاله المشري التهنئة لإردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية التركية، بحسب بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي للمجلس على «فيسبوك».

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وأول أمس الأحد، أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة،، اتصالاً هاتفيًا بإردوغان، لتهنئته بفوزه بدورة رئاسية جديدة، معتبرًا أن الفوز جاء «تجديدًا للثقة من الشعب التركي في المشاريع والسياسة الناجحة للرئيس إردوغان».