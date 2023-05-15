المشري يهنئ إردوغان بنجاح العملية الانتخابية في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

هنّأ رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مساء اليوم الإثنين، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بنجاح العملية الانتخابية في تركيا، وحصوله على المركز الأول في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد.

وقال المشري في خطاب وجهه لإردوغان ونشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن الانتخابات التي جرت في تركيا «أوضحت بكل جلاء ثقافة ووعي الشعب التركي الشقيق وإيمانه العميق بالتداول السلمي للسلطة، في صورة ديمقراطية قل نظيرها».

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وتقدم المشري لإردوغان وللشعب التركي بخالص التهاني «على نجاح سير الانتخابات»، مهنئًا إياه على فوزه بثقة الشعب التركي وحصوله على الترتيب الأول في الانتخابات الرئاسية.

المشري واثق من فوز إردوغان

وأعرب المشري عن ثقته الكبيرة في فوز إردوغان في المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية المقررة و8 مايو، مهنئًا إياه كذلك بفوز حزب العدالة والتنمية بأعلى نسبة في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.

وجدّد المشري في ختام رسالته التهنئة والدعاء لإردوغان وللشعب التركي الذي تربطه بليبيا «أواصر الأخوة والدين والجوار».