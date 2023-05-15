نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار، رسميا إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية، بعدما فشل جميع المرشحين من الوصول لـ50+1، مشيرا إلى فرز 100% من صناديق الاقتراع داخل البلاد، فيما بلغت نسبة المشاركة 88.92%.

وبحسب ينار، حصل الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب إردوغان مرشح تحالف الجمهور، على 49.51%، فيما حصل مرشح تحالف الأمة كمال قليجدار أوغلو، على 44.88%، وحصل مرشح تحالف «أتا» (الأجداد) سنان أوغان، حصل على 4.51%.

ولفت ينار، إلى إجراء جولة الإعادة يوم 28 مايو الجاري، مؤكدا أنه يمكن البدء في الحملة الانتخابية للجولة الثانية.