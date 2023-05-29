افتتاح فعاليات معرض «ليبيا للنقل والخدمات اللوجستية» بمصراتة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

انطلقت فعاليات معرض «ليبيا للنقل والخدمات اللوجستية» في دورته الثانية، اليوم الإثنين، على أرض المعارض بمصراتة، بحضور وكيلي وزارتي المواصلات والاقتصاد.

ويهدف المعرض إلى تعزيز القطاع الاقتصادي وتوسيع نطاق الأعمال فى المنطقة، وتوفير الفرص الاستثمارية والتجارية للشركات ورجال الأعمال وتعزيز مفهوم سلاسل الإمداد.

ويشارك في المعرض، الذي يُقام على مساحة تقدر بخمسة آلاف متر مربع، 55 شركة ووكالة محلية ودولية متخصصة في مجالات النقل والشحن واللوجستيات، من تونس ومصر والجزائر وسيرلانكا وإيطاليا والنيجر وتركيا، لعرض آخر صناعاتها في مجالات النقل والشحن واللوجستيات.

وتشمل فعاليات المعرض على مدى ثلاثة أيام إقامة ورش عمل، منها ورشة عمل بعنوان المناطق الحرة والموانئ في تعزيز عمليات النقل واللوجستيات.

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وتشرف على المعرض شركة ليبيا اللوجستية لتنظيم المعارض، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي المنطقة الحرة مصراتة، وبدعم من بلدية مصراتة، ومعرض مصراتة الدولي.

حضر افتتاح المعرض وكيل وزارة المواصلات وشؤون النقل البري، ووكيل وزارة الاقتصاد لشؤون المناطق الحرة، والمدير العام للمنطقة الحرة مصراتة، ومدير الشركة المنظمة للمعرض، وعدد من المسؤولين ومندوبي المؤسسات الحكومية ومديري الشركات العارضة وعدد من المهتمين.

جانب من فعاليات معرض «ليبيا للنقل والخدمات اللوجستية» بمصراتة، 29 مايو 2023 (فيسبوك)

جانب من فعاليات معرض «ليبيا للنقل والخدمات اللوجستية» بمصراتة، 29 مايو 2023 (فيسبوك)

جانب من فعاليات معرض «ليبيا للنقل والخدمات اللوجستية» بمصراتة، 29 مايو 2023 (فيسبوك)