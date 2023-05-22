الدبيبة يفتتح فعاليات الدورة 13 لمعرض «ليبيا بيلد» في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الإثنين، فعاليات الدورة 13 لمعرض «ليبيا بيلد» المقام على أرض معرض طرابلس الدولي وتستمر فعالياته على مدى أربعة أيام.

ويشارك في هذه الدورة لمعرض «ليبيا بيلد» 234 عارضًا من سبع دول، من بينهم 118 عارضًا من ليبيا و45 من تركيا، و24 من مصر، و18 من إيطاليا، وتسعة من تونس، وتسعة من النمسا، وستة من الإمارات، بحسب منصة «حكومتنا».

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وحضر الافتتاح عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والسفراء المعتمدين لدى ليبيا في مقدمتهم سفير إسبانيا خافيير لاراتشي، وتركيا كنعان يلمز، وألمانيا ميخائيل أونماخت، وعميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي.

وعقب قص شريط الافتتاح، تجوّل الدبيبة رفقة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، وعميد بلدية طرابلس المركز، والسفراء الحاضرين في أجنحة المعرض. وأجرى لقاءات مع عدد من العارضين المشاركين في الدورة الحالية للمعرض.

ويُعد معرض «ليبيا بيلد» من أكبر المعارض في ليبيا الذى يغطى قطاع مواد البناء والتشييد بمشتقاته، كما يشارك به أكثر من 10 دول منها تركيا وتونس وإيطاليا والصين والكويت.

جولة الدبيبة في معرض «ليبيا بيلد» في معرض طرابلس الدولي، الإثنين 22 مايو 2023. (فيديو)

جولة الدبيبة في معرض «ليبيا بيلد» في معرض طرابلس الدولي، الإثنين 22 مايو 2023. (فيديو)

جولة الدبيبة في معرض «ليبيا بيلد» في معرض طرابلس الدولي، الإثنين 22 مايو 2023. (فيديو)

جولة الدبيبة في معرض «ليبيا بيلد» في معرض طرابلس الدولي، الإثنين 22 مايو 2023. (فيديو)

جولة الدبيبة في معرض «ليبيا بيلد» في معرض طرابلس الدولي، الإثنين 22 مايو 2023. (فيديو)

جولة الدبيبة في معرض «ليبيا بيلد» في معرض طرابلس الدولي، الإثنين 22 مايو 2023. (فيديو)

جولة الدبيبة في معرض «ليبيا بيلد» في معرض طرابلس الدولي، الإثنين 22 مايو 2023. (فيديو)