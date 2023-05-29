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الدبيبة يستقبل وفداً من أعيان قبيلة العواقير

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 مايو 2023, 07:44 مساء
الدبيبة يستقبل وفداً من أعيان قبيلة العواقير
لقاء الدبيبة مع وفد أعيان قبيلة العواقير، الإثنين 29 مايو 2023. (حكومتنا)
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استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، وفداً من أعيان قبيلة العواقير.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن اللقاء الدبيبة مع وفد قبيلة العواقير يأتي في إطار متابعته لأوضاع المناطق المختلفة من البلاد، مشيراً إلى أنه تناول مناقشة عددٍ من الملفات الخدمية والاجتماعية.

- الدبيبة يبحث مع عدد من أعيان العواقير ملفات اجتماعية وسياسية

وأكد الدبيبة لوفد أعيان قبيلة العواقير حرص حكومة الوحدة الوطنية على ترسيخ السلم الاجتماعي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة الشرقية.

وفد العواقير يجدد دعمه لحكومة الوحدة الوطنية
وأضاف المكتب الإعلامي أن «وفد أعيان قبيلة العواقير جدّد من جانبه، دعمه لجهود حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق الاستقرار والتنمية وإنهاء الصراعات عبر الانتخابات، مشيدين بجهود الحكومة في إنجاح هذا الاستحقاق».

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