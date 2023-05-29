الدبيبة يستقبل وفداً من أعيان قبيلة العواقير

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، وفداً من أعيان قبيلة العواقير.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن اللقاء الدبيبة مع وفد قبيلة العواقير يأتي في إطار متابعته لأوضاع المناطق المختلفة من البلاد، مشيراً إلى أنه تناول مناقشة عددٍ من الملفات الخدمية والاجتماعية.

- الدبيبة يبحث مع عدد من أعيان العواقير ملفات اجتماعية وسياسية

وأكد الدبيبة لوفد أعيان قبيلة العواقير حرص حكومة الوحدة الوطنية على ترسيخ السلم الاجتماعي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة الشرقية.