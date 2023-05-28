المنفي يهنئ إردوغان بفوزه بولاية رئاسية جديدة في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

هنأ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء الأحد، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بفوزه بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية في بلاده، متمنيًا له التوفيق والسداد في ولايته الجديدة.

وأكد المنفي في التهنئة التي نشرها المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، عمق العلافات الأخوية بين الشعبين والبلدين.

إردوغان يعلن فوزه بولاية جديدة لرئاسة تركيا

وأعلن إردوغان في وقت السابق اليوم، فوزه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا. وقال من على سطح حافلة متوقفة أمام مقر إقامته في اسطنبول وسط حشد من أنصاره «عهدت إلينا أمتنا مسؤولية حكم البلاد للسنوات الخمس المقبلة».

- الدبيبة يهنئ إردوغان هاتفيًا بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة

- الدبيبة يهنئ إردوغان باحتفاظه برئاسة تركيا

الدبيبة يهنئ إردوغان

وقبل تهنئة المنفي، أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اتصالًا هاتفيًا مع إردوغان هنأه فيه بإعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية التركية.

وأكد إردوغان من ناحيته الاتصال الهاتفي، معلنًا في كلمة أمام أنصاره في اسطنبول أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من الدبيبة لتهنئته بإعادة انتخابه برئاسة تركيا.

وأضافت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الدبيبة أكد لإردوغان خلال الاتصال الهاتفي عمق العلاقات بين البلدين، معربًا عن تفاؤله بتعزيز أواصر التعاون خلال ولايته الجديدة.

وفور إعلان النتائج غرد الدبيبة، عبر حسابه على «تويتر» قائلًا: «أهنئ أخي الرئيس رجب طيب إردوغان بفوزه بدورة رئاسية جديدة»، معتبرًا أن «هذا الفوز جاء تجديدًا للثقة من الشعب التركي في المشاريع والسياسة الناجحة للرئيس إردوغان التي وضعت بلاده في مصاف الدول المتقدمة».