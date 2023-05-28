القبض على متهمين بسرقة 86 ألف دينار في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، إنها ألقت القبض على متهمين في واقعة سرقة 86 ألف دينار، بعد تلقي بلاغ بمركز شرطة رأس أعبيدة.

وألقى أعضاء التحريات العامة القبض على شخصين، بعد الاشتباه في تورطهما في واقعة السطو على مركبة مواطن، وسرقة مبلغ مالي قدره 86 ألف دينار.

وأصدر رئيس قسم التحريات العامة العقيد أشرف الشلطامي، تعليماته بالاستدلال مع المتهمين والتدقيق فيما نُسب إليهما، ليتبين أن الأول يُدعى «ع.ب.أ» من مواليد 1998، من سكان منطقة البركة، والثاني يُدعى «م.م.ح» من مواليد 1986 من سكان المنطقة ذاتها.

المتهمون انتظروا الضحية حتى خرج من المصرف لسرقته

واعترف المتهم الأول بأنه من قام بإرشاد الثاني عن خروج المواطن من المصرف وصعوده إلى المركبة وبحوزته المبلغ المالي.

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وبسؤال المتهم الثاني وبمواجهته بالأدلة، اعترف بما نُسب إليه، وأفاد بأنهما قاما بأكثر من عملية سطو وسرقة في عدة أماكن.

وأشار إلى مرافقة متهم ثالث (سوداني الجنسية) لهما في جميع العمليات السابقة السابقة، فيما اتخذت الإجراءات القانونية حيالهم وجرت إحالتهم إلى النيابة العامة.