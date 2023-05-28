مطاردة أمنية توقع متهمًا في صبراتة بعد محاولته الفرار خارج المدينة

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مديرية أمن صبراتة القبض على متهم بسرقة مركبة بقوة السلاح، وذلك عقب مطاردة بينه وبين عناصر الشرطة.

وقالت المديرية في بيان مساء السبت إنه إثر تلقي بلاغا من غرفة السيطرة بشأن سرقة مركبة بدائرة مركز العلالقة.، جرت عمليات البحث والتحري عنها وضبطها ومن يقودها.

المتهم حاول الفرار بالسيارة المسروقة خارج صبراتة

تمكن فريق القبض والتحري المشترك بين مراكز الشرطة وقسم البحث الجنائي من تعقب السيارة وضبطها والقبض على السارق بعد توقيفه بقوة السلاح أثناء محاولته الفرار بها خارج المدينة.

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وقالت المديرية إن المتهم الذي ألقيالقبض عليه من اصحاب السوابق ومطلوب في العديد من الجرائم، مشيراة إلى اتخاذ الاجراءات القانونيه معه، وإيداعه الحجز.