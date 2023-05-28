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«الأرصاد» تحذر من رياح بين ساحل شحات ودرنة (الأحد 28 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 مايو 2023, 10:29 صباحا
«الأرصاد» تحذر من رياح بين ساحل شحات ودرنة (الأحد 28 مايو 2023)
نشـرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم (الأحد 28 مايو 2023).
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة، صباح اليوم، على الساحل الممتد من شحات إلى درنة، وشمالية شرقية إلى شرقية نشطة إلى قوية، غدا، على الساحل الغربي تتراوح سرعتها ما بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة إلى متوسطة في الصباح الباكر على ساحل سرت، وذلك لاحتمالية ظهور شبورة مائية.
• السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد.
• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية سرعتها تتراوح ما بين (05-20) عقدة، وتتراوح يوم الغد ما بين (25-30) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر بين 19 و21 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء الليل، وفي الصباح الباكر من ساحل رأس لانوف إلى بنغازي، وذلك لاحتمالية ظهور ضباب خفيف.
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
• الرياح شمالية غربية تتحول غدا إلى متغيرة الاتجاه على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي، وتكون غربية على ساحل شحات، سرعتها ما بين 5 و20 عقدة تصل إلى 25 عقدة، اليوم، على الساحل الممتد من شحات إلي طبرق.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر بين 19 و21 درجة مئوية.

«الأرصاد» تحذر من رياح بين ساحل شحات ودرنة (الأحد 28 مايو 2023)
«الأرصاد» تحذر من رياح بين ساحل شحات ودرنة (الأحد 28 مايو 2023)
«الأرصاد» تحذر من رياح بين ساحل شحات ودرنة (الأحد 28 مايو 2023)
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