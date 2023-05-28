«الأرصاد» تحذر من رياح بين ساحل شحات ودرنة (الأحد 28 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة، صباح اليوم، على الساحل الممتد من شحات إلى درنة، وشمالية شرقية إلى شرقية نشطة إلى قوية، غدا، على الساحل الغربي تتراوح سرعتها ما بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة إلى متوسطة في الصباح الباكر على ساحل سرت، وذلك لاحتمالية ظهور شبورة مائية.

• السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد.

• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية سرعتها تتراوح ما بين (05-20) عقدة، وتتراوح يوم الغد ما بين (25-30) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر بين 19 و21 درجة مئوية.