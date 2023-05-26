استخراج كتلة شعر «ضخمة» من بطن فتاة في عملية نادرة بمركز البيضاء الطبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز البيضاء الطبي، اليوم الخميس، عن استخراج كتلة شعر «ضخمة» من بطن فتاة تبلغ من العمر عشرين عامًا في عملية نادرة.

وأوضح المركز أن الفتاة وصلت وهي في حالة إغماء، وجرى إسعافها بقسم العناية المركزة، وبعد استقرار الحالة خضعت للكشف الدقيق، حيث تبين وجود انسداد حاد بالجهاز الهضمي على مستوى المعدة والأمعاء، الأمر الذي يستلزم تدخلا جراحيًا.

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وتابع أن الطواقم الطبية بقسم الجراحة العامة تعاملت مع الحالة، وجرى إجراء عملية دقيقة وصعبة، واستخراج كتلة غريبة من بطن الفتاة، تبين بعد فحصها أنها كتلة من الشعر، والتي بلغ وزنها كيلو وثلاثمائة غرام، في عملية نادرة من نوعها، موضحا أن هذه الحالة المرضية النادرة تسمي «البازَهْر الشَعْري» وتعني أكل الشعر.