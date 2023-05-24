ورشة عمل حول توحيد الإجراءات التشغيلية بالمطارات

القاهرة - بوابة الوسط

أقيمت بمقر مصلحة المطارات، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان «توحيد الإجراءات التشغيلية» بالمطارات، والتي تأتي ضمن المرحلة الأولى للخطة التي أعدتها إدارة مطابقة المعايير بالمصلحة لعام 2023، وفق ما نشرته المصلحة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وشارك في الورشة مديري إدارات التشغيل والسلامة بمصلحة المطارات والأقسام التابعة لها بالمطارات الرئيسية التابعة لمصلحة المطارات.

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وناقشت الورشة عدة محاور ذات العلاقة بعمليات التشغيل بالمطارات أهمها: آلية متابعة سير الحركة الجوية وفق نماذج معتمدة من المصلحة، وآلية عمل لجنة تنظيم الخانات الزمنية وتصنيف أذونات التشغيل للشركات المشغلة والمزودة للخدمة بالمطارات، والصعوبات التي تواجه إدارات التشغيل والسلامة.

وأشارت مصلحة المطارات إلى وضع عدد من التوصيات ضمن مخرجات ورشة العمل تهدف للرفع من مستوى الخدمات المقدمة بالمطارات، منوهة إلى أنه سيجري عرضها على رئيس المصلحة واعتمادها، بالإضافة إلى الاتفاق على استهداف باقي المطارات تباعًا.

ورشة العمل حول توحيد الإجراءات التشغيلية بالمطارات، الأربعاء 24 مايو 2023. (مصلحة المطارات)

ورشة العمل حول توحيد الإجراءات التشغيلية بالمطارات، الأربعاء 24 مايو 2023. (مصلحة المطارات)

ورشة العمل حول توحيد الإجراءات التشغيلية بالمطارات، الأربعاء 24 مايو 2023. (مصلحة المطارات)

ورشة العمل حول توحيد الإجراءات التشغيلية بالمطارات، الأربعاء 24 مايو 2023. (مصلحة المطارات)

ورشة العمل حول توحيد الإجراءات التشغيلية بالمطارات، الأربعاء 24 مايو 2023. (مصلحة المطارات)

ورشة العمل حول توحيد الإجراءات التشغيلية بالمطارات، الأربعاء 24 مايو 2023. (مصلحة المطارات)