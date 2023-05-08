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مصلحة المطارات تتسلم منظومة إنارة حقل جوي صُنّعت لمطار طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 مايو 2023, 03:47 مساء
مصلحة المطارات تتسلم منظومة إنارة حقل جوي صُنّعت لمطار طبرق
منظومة إنارة الحقل الجوي الخاصة بمطار طبرق. (مصلحة المطارات)
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أعلنت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، استلام منظومة إنارة حقل جوي صُنّعت لمطار طبرق من قبل إحدى الشركات الإيطالية المتخصصة.

وأوضحت المصلحة عبر صفحتها على «فيسبوك» أنها تعاقدت مع شركة الترسانة لمعدات الأمن والسلامة ممثل شركة «OCEM» الإيطالية المتخصصة في تصنيع منظومات إنارة المطارات، لتصنيع منظومة الحقل الجوي الخاصة بمطار طبرق نظرًا لتهالك المنظومة الحالية وعدم توفر قطع غيارها.

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وأكدت مصلحة المطارات وصول شحنة تحوي منظومة إنارة حقل جوي تخصّ مطار طبرق بعد إجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة عليها بمصانع الشركة في إيطاليا، متوقعة أن يساهم تركيبها في الرفع من البنية الأساسية للمطار وتقديم خدمات أفضل لشركات النقل الجوي وبما يتناسب مع إجراءات السلامة المطلوبة وتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني.

منظومة إنارة الحقل الجوي الخاصة بمطار طبرق. (مصلحة المطارات)
منظومة إنارة الحقل الجوي الخاصة بمطار طبرق. (مصلحة المطارات)
منظومة إنارة الحقل الجوي الخاصة بمطار طبرق. (مصلحة المطارات)
منظومة إنارة الحقل الجوي الخاصة بمطار طبرق. (مصلحة المطارات)
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