وصول 150 معتمرا ليبيًا مطار طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مطار طبرق الدولي، مساء اليوم الأحد، وصول طائرة تحمل على متنها 150 معتمرًا ليبيًا قادمة من مطار الملك عبدالعزيز بجدة في المملكة العربية السعودية.

وأوضح مكتب الإعلام والعلاقات العامة بمطار طبرق الدولي عبر صفحة المطار على «فيسبوك» أن المعتمرين وصلوا على متن طائرة تابعة لشركة «أويا للطيران».

- معتمرون ليبيون يفترشون الأرض بمطار جدة في انتظار العودة إلى ليبيا

معتمرون ليبيون ينتظرون العودة في جدة

وفي وقت سابق اليوم، تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماع صورًا لمعتمرين ليبيين يفترشون الأرض بمطار جدة في المملكة العربية السعودين، منتظرين رحلة العودة إلى ليبيا.

وبحسب ما جرى تداوله من قبل مدونين، فإن عودة هؤلاء المعتمرين كانت مقررة على إحدى رحلات شركة الخطوط الجوية الأفريقية، مشيرين إلى غياب المعلومات عن موعد الرحلة المقررة.

إنزال حقائب المعتمرين من الطائرة بعد وصولهم مطار طبرق، الأحد 23 أبريل 2023. (مطار طبرق)

الطائرة التي أقلت المعتمرين لدى وصولها مطار طبرق، الأحد 23 أبريل 2023. (مطار طبرق)