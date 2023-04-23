معتمرون ليبيون يفترشون الأرض بمطار جدة في انتظار العودة إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، صورًا لمعتمرين ليبيين يفترشون الأرض بمطار جدة في المملكة العربية السعودين، منتظرين رحلة العودة إلى ليبيا.

وبحسب ما جرى تداوله من قبل مدونين، فإن عودة هؤلاء المعتمرين كانت مقررة على إحدى رحلات شركة الخطوط الجوية الأفريقية، مشيرين إلى غياب المعلومات عن موعد الرحلة المقررة.

الخطوط الأفريقية تنهي رحلات نقل المعتمرين

وقبل يومين، أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية أنها أنهت رحلاتها لنقل المعتمرين إلى الأراضي المقدسة «في أنجح مواسم التشغيل لمناسك العمرة» وفق صفحتها على «فيسبوك».

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وأكدت شركة الخطوط الجوية الأفريقية أنها ستباشر «رحلات العودة بالمعتمرين الذين أتمو مناسكهم تباعًا وبانتظام» دون تحديد موعد رحلات العودة.

ونوهت الشركة لمن «فاتتهم فرصة الاعتمار في شهر رمضان الكريم»، بأن «لديها رحلات مجدولة منتظمة لموسم شوال.. وبإمكانهم التنسيق مع الوكالات المعتمدة والاستفادة من العروض المتاحة».

أزمة متكررة لتأخر عودة المعتمرين من السعودية

وفي مطلع مايو 2022، شهد مطار الملك عبدالعزيز بجدة تكدسا سجلته مقاطع فيديو مصورة عبر موقع «تويتر» وقتها، حيث افترش عدد كبير من المسافرين الأرض داخل وخارج المطار، وسط حالة من الفوضى.

وقالت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، في حينه، إن التأخير في الرحلات ناتج عن الازدحام الشديد في حركة الطيران، وعدم قدرة شركات المناولة وخدمات المطار عن الإيفاء بمتطلبات الرحلات لجميع الشركات الدولية والعالمية المشغلة إلى ومن مطار جدة.

معتمرون ليبيون ينتظرون بمطار جدة للعودة إلى ليبيا. (الإنترنت)

معتمرون ليبيون ينتظرون بمطار جدة للعودة إلى ليبيا. (الإنترنت)

حقائب معتمرون ليبيون ينتظرون بمطار جدة للعودة إلى ليبيا. (الإنترنت)