انطلاق اجتماع لجنة «6+6» في بوزيقة بالمغرب

القاهرة - بوابة الوسط

انطلق اليوم الإثنين في المغرب اجتماع اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6»، والذي من المقرر أن يناقش خلاله الطرفان النقاط الخلافية بالأطر الدستورية والقانونية الخاصة بالعملية الانتخابية.

وقالت مصادر متطابقة إن اجتماعات (6+6)، تبحث القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية. وحسب معلومات أولية فإن الاجتماعات مغلقة، ومن المنتظر الإعلان عن نتائجها خلال مؤتمر صحفي بعد انتهائها.

- لجنة (6+6) تجتمع في بوزنيقة اليوم.. القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية على أجندة النقاش.

ووصل وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى المغرب في وقت سابق اليوم استعداداً لبدء الاجتماع الذي تستضيفه المغرب.

ويمثل مجلس النواب كل من نورالدين خالد، وجلال الشويهدي، وصالح قلمة، وأبوصلاح شلبي، وميلود الأسود، وعزالدين قويرب. بينما يمثّل المجلس الأعلى للدولة كل من أحمد جمعة الأوجلي، وحمّاد محمد بريكاو، وعمر محمد أبوليفة، وفتح الله محمد حسين، وفوزي رجب العقاب، وماما سليمان بلال.

اجتماع لجنة «6+6» في بوزنيقة بالمغرب، الإثنين 22 مايو 2023. (الإنترنت)

اجتماع لجنة «6+6» في بوزنيقة بالمغرب، الإثنين 22 مايو 2023. (الإنترنت)

اجتماع لجنة «6+6» في بوزنيقة بالمغرب، الإثنين 22 مايو 2023. (الإنترنت)

اجتماع لجنة «6+6» في بوزنيقة بالمغرب، الإثنين 22 مايو 2023. (الإنترنت)