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(6+6) تجتمع في بوزنيقة اليوم.. القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية على أجندة النقاش

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي الإثنين 22 مايو 2023, 12:30 مساء
(6+6) تجتمع في بوزنيقة اليوم.. القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية على أجندة النقاش
من اجتماع اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)، 2 مايو 2023. (وال)
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​وصل وفد اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية (6+6) إلى مدينة بوزنيقة المغربية، اليوم الإثنين، لبحث النقاط الخلافية حول قانون الانتخابات، وفق مصادر مطلعة لـ«بوابة الوسط».

وقالت مصادر متطابقة إن اجتماعات (6+6)، التي ستبدأ في وقت لاحق اليوم، تبحث القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية. وحسب معلومات أولية فإن الاجتماعات مغلقة، ومن المنتظر الإعلان عن نتائجها خلال مؤتمر صحفي بعد انتهائها.

لجنة 6+6
وفي مارس الماضي، انتخب مجلس النواب ممثليه في اللجنة المُشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6»، وهم النواب: نورالدين خالد، وجلال الشويهدي، وصالح قلمة، وأبوصلاح شلبي، وميلود الأسود، وعزالدين قويرب.

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بينما أعلن المجلس الأعلى للدولة في 29 مارس أسماء ممثليه عن طريقة التزكية، وهم أحمد جمعة الأوجلي، وحماد محمد بريكاو، وعمر محمد أبوليفة، وفتح الله محمد حسين، وفوزي رجب العقاب، وماما سليمان بلال. وفي الخامس من أبريل الماضي، عقدت اللجنة أول اجتماعاتها بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس.

رهانات على اللجنة
و عقدت اللجنة أول اجتماعاتها في الثالث من مايو الجاري بمقر فرع ديوان مجلس النواب في طرابلس، حيث جرى الاتفاق على آلية عمل اللجنة، والتواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية، ووقتها قال الناطق باسم مجلس النواب إن الاجتماع شهد تقاربًا في وجهات النظر، دون مزيد من التفاصيل. ​

وراهن مراقبون على خطوة تشكيل اللجنة التي قد تكون الفرصة الأخيرة لتحقيق توافق بين الأطراف الليبية على قانون الانتخابات، ومعالجة الخلافات بشأن شروط الترشح إلى الرئاسة والتي تتعلّق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، إذ يجيز مجلس النواب ترشحهم، فيما يمنعهم مجلس الدولة من الترشح. وقد فشلت عدّة محاولات سابقة للطرفين في وضع قاعدة دستورية متوافق عليها تقود لإجراء انتخابات بسبب تنازع الأطراف السياسية على القوانين الانتخابية.

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