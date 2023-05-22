الغاوي يبحث مع نظيره السوري التعاون في مجالات الإسكان

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الإسكان والتعمير في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أبوبكر الغاوي مع وزير الأشغال العامة والإسكان السوري سهيل عبداللطيف سبل التعاون في مجالات الإسكان، وفتح باب العمل والشراكة بين الجنابين الليبي والسوري.

جاء ذلك في اجتماع بالجزائر أمس الأحد، بحضور وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة عبد المولى اعضومة المهدي، حسب بيان وزارة الإسكان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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ودعا الغاوي، الوزير السوري لحضور اجتماع وزراء الإسكان والتعمير العرب والمنتدى الوزاري الخامس للإسكان والتنمية المزمع عقده في العاصمة طرابلس في الفترة بين 19 و21 ديسمبر من العام 2023، حيث أبدى عبداللطيف ترحيبه بهذه الدعوة وأكد حضوره رفقة وفد وزاري.