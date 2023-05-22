الطرابلسي يبحث مع رئيس فرع جهاز الأمن العام بالمنطقة الشرقية عدة قضايا أمنية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي مع رئيس فرع جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية بالمنطقة الشرقية المقدم أيمن الدرسي، عددًا من القضايا الأمنية وآلية التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين الفرع ومختلف الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية للحفاظ على الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الأحد حضره رئيس مكتب الشؤون السرية بمكتب الوزير اللواء عبدالواحد عبدالصمد، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

- الطرابلسي يبحث مع مدير أمن سرت الأوضاع الأمنية داخل المدينة

وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش عددًا من المواضيع المتعلقة بسير العمل داخل فرع جهاز الأمن والتمركزات الأمنية بالمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى بعض المشاكل والصعوبات، ووضع الحلول التي من شأنها تحسين مستوى الأداء الأمني وضمان تحقيق أفضل النتائج للمحافظة على أمن وسلامة المواطنين.