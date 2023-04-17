الطرابلسي يبحث مع مدير أمن سرت الأوضاع الأمنية داخل المدينة

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي، اليوم الأحد، مع مدير أمن سرت اللواء مختار أبوسبيحة الأوضاع الأمنية داخل المدينة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الطرابلس في مقر وزارة الداخلية، لمتابعة الأوضاع داخل مدينة سرت وسير العملية الأمنية بها، والجهود التي تقوم بها مديرية الأمن، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك».

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وأفاد البيان بأن الطرابلسي «استمع لشروح وافية من مدير الأمن حول سير العمل بالمديرية، والمشاكل التي تواجهها لوضع الحلول لها، بما يساهم في نجاح العمل، وتقديم الخدمات وأداء الواجبات التي كلفت بها المديرية على أكمل وجه».