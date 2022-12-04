«وزير داخلية باشاغا» يجتمع بمدير أمن سرت

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب اللواء عصام أبوزريبة، اليوم الأحد، بمدير أمن سرت اللواء مختار أبوسبيحة.

وأفاد بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا على «فيسبوك» بأن الاجتماع استعرض الأوضاع الأمنية داخل مدينة سرت، والوقوف على المعوقات التي تواجه عَمل منتسبي المديرية وإيجاد الحلول المناسبة للارتقاء بمستوي العمل الأمني وتقديم أفضل الخدمات.

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وأضاف البيان أن الوزير استمع لشروح وافية من قبل مدير الأمن حول سير العملية الأمنية بمدينة سرت والجهود التي تبذل في حفظ أمن المواطنين.