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«وزير داخلية باشاغا» يجتمع بمدير أمن سرت

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 ديسمبر 2022, 11:54 مساء
«وزير داخلية باشاغا» يجتمع بمدير أمن سرت
جانب من اجتماع وزير الداخلية بالحكومة امكلفة من مجلس النواب اللواء عصام أبوزريبة مع مدير أمن سرت اللواء مختار أبوسبيحة، الأحد 4 ديسمبر 2022 (المكتب الإعلامي للحكومة على فيسبوك)
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اجتمع وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب اللواء عصام أبوزريبة، اليوم الأحد، بمدير أمن سرت اللواء مختار أبوسبيحة.

وأفاد بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا على «فيسبوك» بأن الاجتماع استعرض الأوضاع الأمنية داخل مدينة سرت، والوقوف على المعوقات التي تواجه عَمل منتسبي المديرية وإيجاد الحلول المناسبة للارتقاء بمستوي العمل الأمني وتقديم أفضل الخدمات.

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وأضاف البيان أن الوزير استمع لشروح وافية من قبل مدير الأمن حول سير العملية الأمنية بمدينة سرت والجهود التي تبذل في حفظ أمن المواطنين.

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