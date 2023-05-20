«إعادة إعمار بنغازي» تعتمد تصميم جسر تقاطع شارع فينيسا مع طريق الهواري

القاهرة - بوابة الوسط

اعتمدت لجنة إعادة الاعمار والاستقرار في بنغازي تصميم جسر تقاطع شارع فينيسا مع طريق الهواري في المدينة.

جاء ذلك في بيان للجنة أعلنته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم السبت، وذلك بناءً على عقد وقعته اللجنة مع شركة وادي النيل المصرية لتنفيذ أربعة جسور ونفق من ضمنها هذا التقاطع.

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ومنتصف مارس الماضي، وقعت اللجنة عقدًا مع الشركة المصرية لنفيذ أربعة جسور ونفق بالمدينة، بمدة تنفيذ ستة أشهر. وأوضحت اللجنة أن الجسور التي جرى التوقيع عليها، هي: جسران معلقان في تقاطع شارع فينيسا مع طريق الهواري، وجسر مع نفق في تقاطع طريق المطار مع منطقة المساكن، وجسر في تقاطع طريق المطار مع مفترق حي الدولار.

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وفي 5 يناير 2023، قرر مجلس النواب إعادة تشكيل لجنة إعادة إعمار واستقرار بنغازي برئاسة حاتم علي مفتاح حسن، وعضوية فرج محمد منصور وعبدالرحمن صالح عبدالرحمن، وذلك بعد شهرين من إقالة الرئيس السابق نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري من قبل مجلس النواب في 27 نوفمبر من العام الماضي.

صور للتصميم الذي اعتمدته لجنة إعادة الاعمار والاستقرار في بنغازي لجسر تقاطع شارع فينيسا مع طريق الهواري (اللجنة)

صور للتصميم الذي اعتمدته لجنة إعادة الاعمار والاستقرار في بنغازي لجسر تقاطع شارع فينيسا مع طريق الهواري (اللجنة)

صور للتصميم الذي اعتمدته لجنة إعادة الاعمار والاستقرار في بنغازي لجسر تقاطع شارع فينيسا مع طريق الهواري (اللجنة)