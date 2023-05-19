خلال يونيو.. منتدى ليبي - تونسي لإعادة الإعمار في بنغازي ومعرض مشترك للاستثمار بطرابلس

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

تحتضن بنغازي المنتدى الليبي - التونسي لإعادة إعمار المدينة الشهر المقبل، فيما ستكون طرابلس أيضا محطة لمعرض مشترك بين البلدين للعقار والاستثمار.

وينظم المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين وغرفة تجارة بنغازي وهيئة الاستثمار العسكري في الفترة من 3 إلى 6 يونيو في بنغازي منتدى مشتركا يستعرض المشروعات المقترحة، واجتماعات بين الشركات مع برمجة زيارات ميدانية للبلديات في المنطقة الشرقية وربما الجنوبية.

معرض للعقار والاستثمار في طرابلس

كما تحتضن العاصمة طرابلس، أيام 18 و19 و20 يونيو المقبل، معرضا ليبيا تونسيا للعقار والاستثمار تحت رعاية الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا والاتّحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

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ويشمل هذا الحدث مؤتمرا «للعقار والاستثمار» يجتمع فيه الفاعلون الاقتصاديون بين البلدين في العاصمة الليبية طرابلس. والمعرض والمؤتمر الاقتصادي يعدان فرصة للاطلاع على الفرص المتاحة في قطاع العقار والبناء والأشغال في البلدين، وتعزيز العلاقات والمصالح بين الفاعلين الاقتصاديين.

50 جناحا بالمعرض

ويتضمن المعرض قرابة 50 جناحا وفضاء للقاءات الثنائية من ليبيا وتونس، مما يتيح فرصة التسويق والبيع والتواصل المباشر بين الفاعلين في السوق الليبية التونسية. كما يمكن الاستفادة من وجود الممولين الليبيين لتمويل المشاريع وتعزيز المبيعات في السوق الدولية، وتطوير وتنويع شبكة الشركاء.

في المقابل، سيكون المؤتمر فضاء للحوار وعرض الفرص المتاحة للاستثمار العقاري بين البلدين، وسيستعرض فيه المختصون والرسميون من الجانبين الفرص المتاحة في مجال الاستثمار العقاري والبناء والأشغال العامة، إضافة إلى الجوانب القانونية والإجراءات المتبعة لتسهيل إتمام المشاريع.

وتعد ليبيا شريكا اقتصاديا وتجاريا استراتيجيا لتونس، حيث فاق حجم المبادلات التجارية البينية ثلاثة مليارات دينار تونسي، مما يعادل 970 مليون دولار العام 2022، مسجلة نموا مهما بـ50% مقارنة بالعام 2021، فيما يعول البلدان على تجاوز المبادلات التجارية بين البلدين 1.6 مليار دولار بحلول سنة 2025.