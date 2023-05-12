السفير الإيطالي: اكتمال إعادة إعمار مطار طرابلس خلال 2024

القاهرة - بوابة الوسط

قال السفير الإيطالي لدى ليبيا، غوزيبي بوتشينو، إنه من المتوقع اكتمال أعمال إعمار مطار طرابلس الدولي خلال العام 2024، مشيدا بـ«التقدم المشجع للأعمال التي بدأت في فبراير الماضي».

وزار بوتشينو المطار، أمس الخميس، الذي عُهد بإعادة إعماره إلى ائتلاف الشركات الإيطالية «إينياس» الإيطالي، حسب ما جاء على حساب السفارة الإيطالية لدى ليبيا بموقع «تويتر».

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وتفقد السفير الإيطالي الإنشاءات، حيث قال إن المطار بمجرد اكتماله «سيكون قادرًا على خدمة أكثر من 6.5 مليون مسافر سنويًا، وسيمثل جسرًا لليبيا إلى البحر الأبيض المتوسط والعالم».

مشروع إعادة الإعمار

ويهدف مشروع إعادة الإعمار إلى بناء صالتين، إحداهما محلية والأخرى دولية، مع جميع مرافق المطار، وتغطي كلتا الصالتين، حسب المشروع، ما مجموعه نحو 30 ألف متر مربع، مع إمكانية استقبال نحو ستة ملايين مسافر في السنة، حسب وكالة «نوفا» الإيطالية.

وقالت «نوفا» إنه جرى تعليق الأعمال الموكلة إلى ائتلاف الشركات الإيطالي عدة مرات، بسبب اندلاع حرب العاصمة منذ أبريل العام 2019 حتى يونيو العام 2020، حيث كان المطار على خط المواجهة.

السفير الإيطالي خلال زيارته مطار طرابلس، 11 مايو 2023، (سفارة إيطاليا)

أعمال إعادة الإعمار في المطار.

السفير خلال إطلاعه على الأعمال.