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الشهوبي يطالب بربط مطارات الجنوب بالخطوط الدولية باتجاه مصر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 مايو 2023, 08:53 مساء
الشهوبي يطالب بربط مطارات الجنوب بالخطوط الدولية باتجاه مصر
لقاء الشهوبي مع نائب رئيس سلطة الطيران المدني المصري عصام كشك، الأربعاء 17 مايو 2023. (وزارة المواصلات)
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طالب وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد سالم الشهوبي، «بالعمل تجاه معالجة العراقيل أمام انسياب حركة الشحن الجوي وربط مطارات الجنوب بالخطوط الدولية باتجاه المطارات المصرية»، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاءت مطالبة الشهوبي خلال لقائه صباح اليوم الأربعاء بمقر وزارة المواصلات في العاصمة طرابلس مع نائب رئيس سلطة الطيران المدني المصري عصام كشك، بحضور كل من وكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي خالد سويسي، وكيل ديوان الوزارة والنقل البحري وسام الإدريسي، رئيس مصلحة الطيران المدني محمد شليبك.

مرحلة التحول في العلاقات الثنائية في مجال النقل الجوي بين ليبيا ومصر
وقالت وزارة المواصلات إن الشهوبي استعرض مع نائب رئيس سلطة الطيران المدني المصري «مرحلة التحول في العلاقات الثنائية في مجال النقل الجوي بين البلدين»، وأشاد بالمستوى الذي وصلت إليه معدلات الرحلات الجوية بين البلدين، واصفًا إياها «بالمرضية في حين كانت متوقفة تمامًا في العام 2021».

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وشدد الشهوبي خلال اللقاء، على ضرورة إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه عمليات شركات الطيران من الجانبين، مؤكدًا في ذات السياق حرصه التام ودعم التواصل والتنسيق والعمل المشترك بما يحقق ويخدم مصلحة الشعبين.

استعداد مصري لتأهيل كوادر الطيران المدني الليبي
وأضافت الوزارة أن نائب رئيس سلطة الطيران المدني المصري عصام كشك عبر من جانبه خلال اللقاء، عن ارتياح سلطة الطيران المدني المصري لمستوى التعاون والتنسيق القائم مع مصلحة الطيران المدني في ليبيا. مؤكدًا استعداد الجانب المصري لتقديم كافة المساهمات الممكنة في إعادة تأهيل كوادر الطيران المدني وتقديم المشورة والدعم الفني لقطاع الطيران في ليبيا.

لقاء الشهوبي مع نائب رئيس سلطة الطيران المدني المصري عصام كشك، الأربعاء 17 مايو 2023. (وزارة المواصلات)
لقاء الشهوبي مع نائب رئيس سلطة الطيران المدني المصري عصام كشك، الأربعاء 17 مايو 2023. (وزارة المواصلات)
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