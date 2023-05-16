شاهد في «تغطية خاصة»: تداعيات إيقاف باشاغا وفرص تمكين حماد

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج «تغطية خاصة» على قناة «الوسط» (WTV)، الضوء على ملابسات اليوم العاصف بأروقة مجلس النواب والتي شهدت إيقاف رئيس الحكومة المكلفة من قبله فتحي باشاغا، وإسناد المهمة إلى أسامة حماد، وقبلها بساعات أحال باشاغا مهامه إلى نائبه علي القطراني، وهي خطوة تقول المصادر إنها جاءت بدفع من المستشار عقيلة صالح، لقطع الطريق أمام تكليف أسامة حماد، وهو ما يشير إلى أن ثمة خلافًا داخل المعسكر الواحد.

وفي وقت سابق اليوم، صوت مجلس النواب بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة المكلفة من قبله فتحي باشاغا وإحالته إلى التحقيق، وتكليف وزير المالية، أسامة حماد، تسيير مهام رئاسة الحكومة، إضافة إلى وزارة المالية، وفق بيان صادر عن الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق.

- بليحق: «النواب» يقرر إيقاف باشاغا وإحالته للتحقيق وتكليف أسامة حماد مهام رئاسة الحكوم

- في خطاب إلى «النواب».. باشاغا يكلف القطراني تسيير مهام الحكومة المكلفة من البرلمان

- المشري يصف قرار إيقاف باشاغا بـ«العبث السياسي».. ويدعو مجلس النواب للاتفاق على خارطة طريق «واضحة»

في هذا السياق، كلّف باشاغا نائبه، علي القطراني، تسيير مهام الحكومة وتفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء، وذلك في خطاب إلى هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب بتاريخ أمس الإثنين، نشرته، الثلاثاء، صفحة الحكومة المكلفة من مجلس النواب بموقع «فيسبوك».

بعد هذا التطور، وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، قرار مجلس النواب بـ«العبث السياسي»، ودعاه إلى الاتفاق مع مجلس الدولة على «خارطة طريق واضحة» تؤدي إلى الانتخابات في ظل حكومة موحدة صغيرة لإجراء الانتخابات، وإنهاء المرحلة الانتقالية، وحض البرلمان عن الكف عما وصفه بـ«إسهاب إصدار قوانين وتشريعات لا تتطلبها المرحلة الحالية».



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