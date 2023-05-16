26 برنامجا و82 استراتيجية ضمن خطة مؤسسة النفط لزيادة الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن 26 برنامجا و82 مبادرة استراتيجية تدخل ضمن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها لرفع القدرة الإنتاجية وزياد كفاءة العاملين وتقليل حرق الغاز والاستفادة من الطاقات المتجددة وتطوير الحقول والبنية التحتية للقطاع، حيث من المقرر تنفيذ تلك البرامج والاستراتيجيات في إطار زمني محدد، وتشمل جميع مستويات الأنشطة النفطية.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري بين وزارة النفط والغاز، ومختصين في مكتب المشروعات الاستراتيجية بمؤسسة النفط، برفقة مجموعة من المستشارين التابعين للمكتب الاستشاري «شركة كيرني»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

ملاحظات وزارة النفط على خطة المؤسسة

وقدم المستشارون التابعون لشركة «كيرني» عرضا مرئيا للخطة الاستراتيجية لمؤسسة النفط، ثم دارت المناقشة حول المعايير التي ستستخدم في الخطة الاستراتيجية وضرورة توافقها مع النظم واللوائح والتشريعات النافذة المنظمة للعمل بقطاع النفط والغاز.

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وشدد مسؤولو الوزارة على ضرورة إعطاء أولوية قصوى للاستثمار في الموارد البشرية ودعم القطاع الخاص وتطوير الحقول للرفع من القدرة الإنتاجية والكفاءات والقدرات وإنشاء المصافي لتغطية السوق المحلية وتصدير الفائض، مع الاستفادة من الدراسات السابقة في المجال النفطي.

وفي الختام، أكد مدير المكتب الاستراتيجي بمؤسسة النفط أن الملاحظات المقدمة من الوزارة ستؤخذ بعين الاعتبار من قبل الفريق الاستشاري، كما أشار الطرفان إلى أهمية استمرار اللقاءات الثنائية وتواصلها بين كل المستويات الإدارية في الوزارة والمؤسسة للنهوض بقطاع النفط وتطويره.