«التخطيط» تناقش الميزانية المقترحة لمؤسسة النفط خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزارة التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الميزانية التقديرية المقترحة للمؤسسة الوطنية للنفط للعام المالي 2023.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس الأحد برئاسة وكيل الوزارة مصباح صقر، وحضور مدير إدارة الميزانية والمتابعة غنية المختار، ورئيسي قسم متابعة القطاعات الإنتاجية وقسم الميزانية، بحضور مدير عام الشؤون المالية بالمؤسسة باسم المصري وفريق العمل المصاحب له المكون من مدير إدارة الميزانيات ومنسق قسم الميزانيات والمستشار المالي بالمؤسسة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

دعم خطط زيادة إنتاج النفط والغاز

وقال صقر إن وزارة التخطيط تثمن جهود مؤسسة النفط لتحسين مستوى الإنتاج والمحافظة عليه، وتدعم الخطة الطموحة لزيادة القدرات الإنتاجية لقطاع النفط والغاز.

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وخلص الاجتماع إلى دعم جهود المؤسسة الهادفة إلى زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل نفط يوميا، إضافة إلى تطوير نشاط الغاز الطبيعي وزيادة معدلات إنتاجه.