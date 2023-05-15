إخماد 3 حرائق في غابات بمناطق «الدبوسية» و«سيدي خالد» و«عين ماره»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة السلامة الوطنية القبة قيامها بإخماد ثلاث حرائق في غابات بمناطق «عين ماره» و«سيدي خالد» و«الدبوسية» بالجبل الأخضر شرق مدينة بنغازي.

ونشرت هيئة السلامة الوطنية عبر صفحتها بـ«فيسبوك» صورًا أوضحت أن الحرائق كانت محدودة وجرت السيطرة عليها بمساعدة بعض المواطنين الذين هبّوا بسياراتهم لنقل المياه والمشاركة في عملية الاطفاء.

- توسع الحرائق في غابات لاثرون

- «شحات» تستضيف ورشة عمل حول إعادة تأهيل الغابات



ولفتت هيئة السلامة الوطنية القبة أنها تمتلك «سيارة إطفاء واحدة تغطي منطقة جغرافية كبيرة تمتد من القبة مرورًا بمناطق الدبوسية ولملوده والقيقب والأبرق وعين مارة العزيات» مطالبين الجهات المعنية بتوفير بعض الإمكانات لتكون فرق الهيئة بالقبة جاهزة لأي طاري.

ويشهد عدد من الغابات وسهول النباتات الطبيعية والمثمرة في ليبيا لخطر فقدانها جرّاء أعمال تجريف وحرائق متكررة أدّت إلى تدمير الغطاء النباتي.

عناصر هيئة السلامة الوطنية القبة التي أعلنت سيطرتها على 3 حرائق بالجبل الأخضر. (الإنترنت)