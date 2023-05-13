الحوار والانتخابات الليبية.. أبرز مخرجات المشاورات «الروسية ـ المصرية»

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مصر وروسيا ضرورة التركيز على تطوير مستدام لتسوية سياسية شاملة في ليبيا، بما في ذلك إقامة حوار شامل بين القوى السياسية الليبية، وإجراء انتخابات وطنية وتشكيل سلطات دائمة للدولة.



وجاء ذلك خلال مشاورات «روسية ـ مصرية» على مستوى الإدارات المختصة بليبيا في مقر وزارة الخارجية الروسية في 11 مايو الجاري، وذلك بمشاركة الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لدى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، ومدير إدارة الشؤون الليبية في وزارة الخارجية المصرية أحمد عبدالمجيد، وفق ما كشفت الخارجية الروسية في بيان لها.

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وقالت الخارجية الروسية إنه جرى خلال المشاورات «تبادل الآراء القائم على الثقة والموضوعية، والتركيز الرئيسي على ضرورة تطوير مستدام لتسوية سياسية شاملة في ليبيا». كما جرى الاتفاق على مواصلة عملية المشاورات الثنائية بصدد تطور الوضع في ليبيا، في إطار التنسيق الوثيق بين موسكو والقاهرة للسياسة الخارجية. بدوره أكد الجانب الروسي دعمه الثابت لوحدة ليبيا ووحدة أراضيها وسيادتها.