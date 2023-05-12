مواصلة إزالة التعديات على حرم السكة الحديد بزليتن

القاهرة - بوابة الوسط

واصلت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إزالة التعديات الواقعة على حرم السكة الحديد ببلدية زليتن.

وأوضحت الإدارة في بيان مقتضب، مشاركة جهاز الشرطة الزراعية زليتن ومهندسين من مشروع السكة في حملة الإزالة التي تستمر وصولًا إلى منطقة الهيشة غرب مدينة سرت بناء على تعليمات النائب العام.

- إزالة بناء عشوائي داخل حرم السكة الحديد في زليتن

- إزالة المباني المخالفة بحرم السكة الحديد في زليتن

- إزالة مبانٍ عشوائية داخل حرم السكة الحديدية بمدينة زليتن

ومطلع مايو الجاري، وصلت قوة من إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إلى مدينة زليتن؛ لمباشرة مهامها في إزالة وهدم المباني المخالفة الموجودة في حرم السكة الحديد.