سفارة ليبيا ببروكسل تبدأ إصدار جوازات السفر للمواطنين المقيمين في بلجيكا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، بدء السفارة الليبية لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، العمل فعليًا في إجراءات التصوير وإصدار جوازات السفر للمواطنين الليبيين المقيمين في المملكة البلجيكية والدول القريبة بعد الانتهاء من تجهيز وتفعيل منظومة الجوازات في السفارة.

وأشارت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أن هذا العمل يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش لتسهيل إجراءات المواطنين المقيمين بالخارج من خلال التواصل المستمر مع وزارة الداخلية لتوفير منظومات إصدار الجوازات بسفارات ليبيا في الخارج.

- إيقاف التصوير لاستخراج جوازات السفر المميكنة بالسفارة الليبية في القاهرة

ونوهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بأن السفارة الليبية لدى المملكة البلجيكة ودوقية لوكسمبورغ الكبرى أعلنت للمواطنين المقيمين في بلجيكا أو الدول القريبة أنه يمكنهم الحجز للتصوير لغرض استخراج جواز السفر عبر الرابط التالي:

https://form.jotform.com/231277765628366

تصوير مواطنين مقيمين في بلجيكا تقدموا للحصول على جوازات السفر بالسفارة الليبية في بروكسل. (وزارة الخارجية)