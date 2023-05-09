إيقاف التصوير لاستخراج جوازات السفر المميكنة بالسفارة الليبية في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن القسم القنصلي بالسفارة الليبية في القاهرة، للمواطنين المقيمين في مصر العربية والمترددين على مقر السفارة للتصوير لاستخراج جوازات السفر المميكنة، أنه «سيتم إيقاف التصوير موقتا اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023 ولحين إشعار آخر»، وفق تصريح تلقته بوابة «الوسط»، عصر اليوم الثلاثاء.

ولم يوضح القسم القنصلي بالسفارة الليبية في القاهرة أسباب هذا الإجراء.

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وبلغ عدد جوازات السفر التي جرى تسليمها إلى أفراد الجالية الليبية بالخارج ما يقارب 25 ألفا و479 جواز سفر، وذلك خلال من الفترة مايو 2021 وحتى مارس 2023، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية والتعاون الدولي في 26 مارس الماضي.