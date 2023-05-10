استمرار إزالة التعديات على حرم السكة الحديد بزليتن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، الثلاثاء، الاستمرار في إزالة التعديات الواقعة على حرم السكة الحديد ببلدية زلتين.

وأوضحت الإدارة في بيان مقتضب، مشاركة جهاز الشرطة الزراعية زليتن ومهندسين من مشروع السكة في حملة الإزالة التي تستمر وصولًا إلى منطقة الهيشة غرب مدينة سرت بناء على تعليمات النائب العام.

- إزالة بناء عشوائي داخل حرم السكة الحديد في زليتن

- إزالة المباني المخالفة بحرم السكة الحديد في زليتن

- إزالة مبانٍ عشوائية داخل حرم السكة الحديدية بمدينة زليتن

والأربعاء الماضي، قالت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إن قوة تابعة لها وصلت إلى مدينة زليتن، موضحة أنها ستباشر مهامها في إزالة وهدم المباني المخالفة الموجودة بحرم السكة الحديد.