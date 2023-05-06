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إزالة بناء عشوائي داخل حرم السكة الحديد في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 مايو 2023, 11:35 مساء
إزالة بناء عشوائي داخل حرم السكة الحديد في زليتن
من عملية إزالة بناء عشوائي داخل حرم السكة الحديد في زليتن، 6 مايو 2023. (إدارة إنفاذ القانون)
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أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، السبت، استمرار إزالة المخالفات والبناء العشوائي داخل حرم السكة الحديد بمدينة زليتن.

وأشارت الإدارة في بيان مقتضب، إلى إزالة عدة مواقع ببلدية زليتن رفقة فرع جهاز الشرطة الزراعية، دون أن تذكر تفاصيل عنها.

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وأكدت الإدارة استمرار العمل في إزالة المخالفات الواقعة على حرم السكة الحديد وصولاً إلى مدينة سرت بناءً على تعليمات النائب العام.

قوة من «إنفاذ القانون» في زليتن
والأربعاء، قالت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إن قوة تابعة لها وصلت إلى مدينة زليتن، موضحة أنها ستباشر مهامها في إزالة وهدم المباني المخالفة الموجودة بحرم السكة الحديد.

وأشارت إلى أن هذه الأعمال ستستمر وصولًا إلى منطقة الهيشة غرب مدينة سرت بناء على تعليمات النائب العام.

من عملية إزالة بناء عشوائي داخل حرم السكة الحديد في زليتن، 6 مايو 2023. (إدارة إنفاذ القانون)
من عملية إزالة بناء عشوائي داخل حرم السكة الحديد في زليتن، 6 مايو 2023. (إدارة إنفاذ القانون)
من عملية إزالة بناء عشوائي داخل حرم السكة الحديد في زليتن، 6 مايو 2023. (إدارة إنفاذ القانون)
من عملية إزالة بناء عشوائي داخل حرم السكة الحديد في زليتن، 6 مايو 2023. (إدارة إنفاذ القانون)
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