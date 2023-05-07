سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية (7 مايو 2023)

استقر متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الأحد، مسجلًا 5.21 دينار، وهو السعر نفسه الذي سجله بختام تعاملات أمس السبت.
وتراجع سعر صرف اليورو إلى 5.66 دينار مقابل 5.68 دينار دينار أمس. فيما حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره عند سعر 6.36 دينار مقابل الدينار، حسب صفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.
- سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية (6 مايو 2023)
سعر الليرة التركية والدينار التونسي مقابل الدينار الليبي
كما استقرت الليرة التركية عند 0.27 دينار، والدينار التونسي عند 1.65 دينار ليبي، وهو الأمر نفسه بالنسبة لسعر كسر الذهب عيار 18 الذي استقر عند إلى 256 دينارًا، منذ تعاملات الأمس.
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