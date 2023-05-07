سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية (7 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

استقر متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الأحد، مسجلًا 5.21 دينار، وهو السعر نفسه الذي سجله بختام تعاملات أمس السبت.

وتراجع سعر صرف اليورو إلى 5.66 دينار مقابل 5.68 دينار دينار أمس. فيما حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره عند سعر 6.36 دينار مقابل الدينار، حسب صفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

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