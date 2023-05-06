بالصور: تطوير المباني المطلّة على ميدان الشهداء والمدرسة البحرية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بدء أعمال تطوير المباني المطلة على ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس.

وقالت منصة «حكومتنا» التابعة للحكومة، إن أعمال التطوير تهدف إلى إعادة المباني إلى شكلها وتصميمها التراثي، وذلك بإشراف جهاز تطوير مدينة طرابلس.

صيانة وترميم المدرسة البحرية بالمدينة القديمة

على الصعيد ذاته، أعلنت «حكومتنا» أن حكومة الوحدة الوطنية أعطت الإذن لجهاز تطوير مدينة طرابلس بالتعاقد علي بعض المشاريع داخل النطاق الإداري لمدينة طرابلس بموجب القرار رقم (41 لسنة 2023)، للمحافظة علي مظهر المدينة ونسيجها العمراني، منها مشروع تحسين وترميم الواجهة البحرية للمدينة القديمة.

- لجنة تفعيل وافتتاح المتحف الوطني تعرض المخططات النهائية للتطوير

- مراقبة آثار شحات: تطوير المدن التاريخية يتطلب موافقة مصلحة الآثار

- تواصل أعمال صيانة عمارات الاستثمار بمنطقة سيدي حسين في بنغازي

وأشارت المنصة الإعلامية إلى أن «بداية الانطلاقة جاءت وفق البرنامج الزمني المحدد له وبالتنسيق مع جهاز إدارة المدينة القديمة»، منوهة إلى بدء صيانة وترميم المدرسة البحرية التي يرجع تاريخها إلى الحقبة العثمانية.

والمدرسة البحرية من المعالم التاريخية المعروفة بالمدينة القديمة.

من أعمال ترميم الواجهة البحرية للمدينة القديمة في طرابلس. (جهاز تطوير طرابلس)

من أعمال ترميم الواجهة البحرية للمدينة القديمة في طرابلس. (جهاز تطوير طرابلس)

من أعمال ترميم الواجهة البحرية للمدينة القديمة في طرابلس. (جهاز تطوير طرابلس)