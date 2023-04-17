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مراقبة آثار شحات: تطوير المدن التاريخية يتطلب موافقة مصلحة الآثار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أبريل 2023, 12:53 مساء
مراقبة آثار شحات: تطوير المدن التاريخية يتطلب موافقة مصلحة الآثار
جانب من عمليات الجرف بمدينة «يوسبيريدس» (المدينة السفلية) الأثرية في بنغازي، (مراقبة آثار بنغازي)
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قالت مراقبة آثار شحات إن أعمال التطوير والإعمار بالمدن الأثرية والتاريخية، أو قرب المواقع الأثرية، يتطلب أخذ موافقة مصلحة الآثار أو التنسيق معها.

واستندت المراقبة إلى ما نص عليه قانون الآثار رقم 3 للعام 1994 في مادتيه السابعة والخامسة والثلاثين، مشيرة إلى أن المصلة أكثر دراية بالمواقع الأثرية وكيفية التعامل معها، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وقالت المراقبة إنها ليست ضد الإعمار وتطوير المدن، ولكن يجب أن تنفذ الأعمال بالطرق الصحيحة، وفق البيان الذي عنونته بـ«من أجل حماية الموروث الثقافي في مدينة بنغازي».

مطالبة بوقف أعمال الجرف في «يوسبريدس» الأثرية
وأمس الأحد، جددت مراقبة آثار بنغازي المطالبة بوقف أعمال الجرف التي يتعرض لها موقع مدينة «يوسبريدس» (المدينة السفلية) الأثرية في المدينة، محذرة من «خطورة هذا التجريف على الأمن القومي».

- «مراقبة آثار بنغازي» تطالب بوقف أعمال الجرف في «يوسبريدس» الأثرية
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وناشد مراقب آثار بنغازي، ناصر الحراري، القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، بالتدخل لإيقاف ما أسماه بـ«عبث واعتداء صريح» على «يوسبريدس».

وشوهدت آلات ثقيلة فوق أرضيات الفسيفساء بمدينة يوسبريدس، وفق ما قالت المراقبة في تدوينة مقتضبة عبر «فيسبوك».

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