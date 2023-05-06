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انطلاق معرض طرابلس الدولي اليوم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 مايو 2023, 09:39 صباحا
انطلاق معرض طرابلس الدولي اليوم
الحويج في جولة تفقدية بصالات معرض طرابلس الدولي قبل يوم واحد من الافتتاح المقرر اليوم السبت 6 مايو 2023. (وزارة الصناعة)
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 تنطلق، مساء اليوم السبت، رسميا فاعليات الدورة 49 لفعاليات معرض طرابلس الدولي بمشاركة محلية وعربية ودولية.

وقال رئيس لجنة الهيئة العامة للمعارض عصام العول، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية «وال»، إن هذه الدورة لمعرض طرابلس الدولي التي ستفتتح عند الساعة السابعة من مساء اليوم السبت، ستشهد إلى جانب المشاركة المحلية من المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية والتجارية مشاركة واسعة عربية ودولية، ومن مؤسسات صناعية معروفة إقليميا ودوليا.

180 شركة محلية و150 دولية في معرض طرابلس الدولي
وأوضح رئيس لجنة الهيئة العامة للمعارض أن المشاركة في فاعليات المعرض ستكون ممثلة من تسع دول و180 شركة محلية 150 شركة دولية.

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من جهته، أجرى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، زيارة إلى معرض طرابلس الدولي، مساء أمس الجمعة، للاطلاع على التجهيزات الجارية لتنظيم المعرض في دورته 49 بمشاركة دولية واسعة، وحيث اطلع الوزير خلال جولة بصالات العرض على الاستعدادات القائمة والترتيبات النهائية قبيل فعاليات الافتتاح يوم السبت 6 مايو.

وفي مارس الماضي، استضاف معرض طرابلس الدولي فعاليات معرض ليبيا للغذاء في دورته الرابعة، بمشاركة 194 شركة دولية ومحلية. يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تخطط لتدشين مشروع معرض طرابلس الجديد المقرر إنشاؤه على مساحة 450 ألف متر مربع.

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