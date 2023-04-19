وزارة الاقتصاد: انعقاد الدورة الـ49 لمعرض طرابلس الدولي مايو المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، الثلاثاء، الاستعدادات الجارية لتنظيم معرض طرابلس الدولي في دورته 49 خلال شهر مايو المقبل، والذي يشهد مشاركة محلية ودولية واسعة.

جاء ذلك خلال استقبال الحويج سفير إندونيسيا لدى ليبيا ديدي رفاعي، بحضور رئيس لجنة الهيئة العامة للمعارض عصام العول، والمدير العام لمعرض طرابلس الدولي إسلام جعفر. وناقش الاجتماع الترتيبات الخاصة بالشركات الإندونيسية المشاركة بالدورة المقبلة.

- حكومة الوحدة: إنشاء معرض طرابلس الجديد على مساحة 450 ألف متر مربع

وتخطط حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لتدشين مشروع معرض طرابلس الجديد المقرر إنشاؤه على مساحة 450 ألف متر مربع.