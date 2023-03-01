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حكومة الوحدة: إنشاء معرض طرابلس الجديد على مساحة 450 ألف متر مربع

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 مارس 2023, 10:50 صباحا
حكومة الوحدة: إنشاء معرض طرابلس الجديد على مساحة 450 ألف متر مربع
اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لبحث إنشاء معرض طرابلس الجديد، 28 فبراير 2023، (حكومة الوحدة)
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عقدت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اجتماعا موسعا لمناقشة مشروع معرض طرابلس الجديد المقرر إنشاؤه على مساحة 450 ألف متر مربع.

ورأس الاجتماع وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، بحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، ووكلاء الوزارة للشؤون الاقتصادية والمناطق الحرة ومستشار الوزير ومديري الإدارات ورؤساء الهيئات التابعة لوزارة الاقتصاد، حسب بيان المكتب الإعلامي للحكومة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

- اللجنة التأسيسية لمعرض طرابلس الجديد تعقد اجتماعها الأول

وأشار البيان أن الحضور أكدوا أهمية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروع، المنفذ ضمن مشاريع عودة الحياة، وفي إطار الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للمعارض.

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