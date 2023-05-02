الحداد يلتقي وفدا من وزارة الدفاع الأميركية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق محمد الحداد، صباح اليوم الثلاثاء، وفدًا من وزراة الدفاع الأميركية «بنتاغون» بمقر رئاسة الأركان العامة في العاصمة طرابلس.

وقالت رئاسة الأركان العامة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن وفد وزارة الدفاع الأميركية «يمثله ملحق الدفاع الأميركي لدى ليبيا عقيد بحار مارك امبلوم»، مشيرة إلى أن الحداد رحب بالضيوف وأكد عمق العلاقات بين البلدين.

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وأضافت رئاسة الأركان العامة أن لقاء الحداد مع وفد وزارة الدفاع الأميركية «تناول العلاقات بين الجيش الليبي والجيش الأميركي وإمكانية تطويرها»، لافتة إلى أن الحداد أثنى من جانبه على الدور الذي تقوم به قوات «أفريكوم».

ويأتي لقاء وفد وزارة الدفاع الأميركية مع الحداد وزيارته إلى العاصمة طرابلس، في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة ضغوطها من أجل تشكيل قوة مشتركة بين القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة، عبر اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

لقاء الحداد مع وفد وزارة الدفاع الأميركية في طرابلس، الثلاثاء 2 مايو 2023.(رئاسة الأركان العامة)

وفد وزارة الدفاع الأميركية خلال لقائه مع الحداد في طرابلس، الثلاثاء 2 مايو 2023.(رئاسة الأركان العامة)

الحداد خلال لقائه مع وفد وزارة الدفاع الأميركية في طرابلس، الثلاثاء 2 مايو 2023.(رئاسة الأركان العامة)

لقاء الحداد مع وفد وزارة الدفاع الأميركية في طرابلس، الثلاثاء 2 مايو 2023.(رئاسة الأركان العامة)