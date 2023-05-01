تنظيم الملتقى الأول للشابة الليبية بالعاصمة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت أمس الأحد بالقبة الفلكية في العاصمة طرابلس المركز فعاليات الملتقى الأول للشابة الليبية بحضور وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حورية الطرمال، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، وممثلين عن عدد من السفارات العربية، ونخب سياسية وفنية ونشطاء مدنيين.

وتضمن برنامج الملتقى، الذي نظمته وزارة الدولة لشؤون المرأة بالتعاون مع وزارة الشباب، العديد من الأنشطة، من بينها استعراض الزي التراثي، وتقديم الفقرات الفنية والشعرية، وتكريم عدة شخصيات شابة ملهمة ذات تأثير في مجالها ومحيطها الاجتماعي.

ثلاث جلسات حوارية

كما تضمن البرنامج ثلاث جلسات حوارية هي: أهمية مشاركة الشابات في صناعة القرار - الانتخابات نموذجًا - المحتوى الإعلامي ما بين الرصد وتأثيرات الإعلام وانعكاساته على الشابات - المرأة والفن والهوية الوطنية، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة الدولة لشؤون المرأة على «فيسبوك».

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أربعة معارض

وجرى تنظيم أربعة معارض على هامش فاعليات الملتقى، هي: معرض دعوب جاليري، للفنانتين جود وجواهر دعوب، ومعرض اللوحات للفنانة زهرة البيباص، ومعرض امثيست للأكاديمية الليبية للصناعات التقليدية الدهب والفضة، ومعرض الروبوتات لفريق «Lybotics change team».

منتدى الشابة الليبية

وفي ختام الملتقى جرى الإعلان عن إطلاق مبادرة وزارة الدولة لشؤون المرأة لدعم الشابات والفتيات، وكذلك الإعلان عن منتدى الشابة الليبية.

جانب من فعاليات الملتقى الأول للشابة الليبية، الأحد 30 أبريل 2023 (وزارة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية)

جانب من فعاليات الملتقى الأول للشابة الليبية، الأحد 30 أبريل 2023 (وزارة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية)

جانب من فعاليات الملتقى الأول للشابة الليبية، الأحد 30 أبريل 2023 (وزارة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية)

جانب من فعاليات الملتقى الأول للشابة الليبية، الأحد 30 أبريل 2023 (وزارة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية)

جانب من فعاليات الملتقى الأول للشابة الليبية، الأحد 30 أبريل 2023 (وزارة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية)

جانب من فعاليات الملتقى الأول للشابة الليبية، الأحد 30 أبريل 2023 (وزارة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية)