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إزالة مبانٍ مخالفة بخط السكة الحديدية غرب بنغازي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أبريل 2023, 10:46 مساء
إزالة مبانٍ مخالفة بخط السكة الحديدية غرب بنغازي (صور)
جانب من إزالة وهدم المباني المخالفة بخط السكة الحديدية الممتد من منطقة القوارشة إلى منطقة جروثة، الخميس 27 أبريل 2023 (الإدارة العامة للبحث الجنائي)
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أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي، اليوم الخميس، الشروع في إزالة وهدم المباني المخالفة بخط السكة الحديدية الممتد من منطقة القوارشة إلى منطقة جروثة، غرب بنغازي.

وقالت الإدارة، في منشور عبر حسابها على «فيسبوك»، إن مكتب مكافحة الظواهر السلبية بجهاز البحث الجنائي شرع اليوم في إزالة تلك المباني بتعليمات النائب العام.

- تحديد المباني المخالفة بحرم السكة الحديد بالخمس تمهيدا لإزالتها

وأوضحت أن الدوريات أزالت عدة مباني مخالفة داخل الحدود الإدارية لبلدية بنغازي، رفقة مهندسين من مشروع السكة الحديدية، لافتة إلى أن هذه الحملة ستستمر إلى حين إزالة كافة المباني المخالفة بخط السكة الحديدية والمنطقة المحيطة بها.

جانب من إزالة وهدم المباني المخالفة بخط السكة الحديدية الممتد من منطقة القوارشة إلى منطقة جروثة، الخميس 27 أبريل 2023 (الإدارة العامة للبحث الجنائي)
جانب من إزالة وهدم المباني المخالفة بخط السكة الحديدية الممتد من منطقة القوارشة إلى منطقة جروثة، الخميس 27 أبريل 2023 (الإدارة العامة للبحث الجنائي)
جانب من إزالة وهدم المباني المخالفة بخط السكة الحديدية الممتد من منطقة القوارشة إلى منطقة جروثة، الخميس 27 أبريل 2023 (الإدارة العامة للبحث الجنائي)
جانب من إزالة وهدم المباني المخالفة بخط السكة الحديدية الممتد من منطقة القوارشة إلى منطقة جروثة، الخميس 27 أبريل 2023 (الإدارة العامة للبحث الجنائي)
جانب من إزالة وهدم المباني المخالفة بخط السكة الحديدية الممتد من منطقة القوارشة إلى منطقة جروثة، الخميس 27 أبريل 2023 (الإدارة العامة للبحث الجنائي)
جانب من إزالة وهدم المباني المخالفة بخط السكة الحديدية الممتد من منطقة القوارشة إلى منطقة جروثة، الخميس 27 أبريل 2023 (الإدارة العامة للبحث الجنائي)
جانب من إزالة وهدم المباني المخالفة بخط السكة الحديدية الممتد من منطقة القوارشة إلى منطقة جروثة، الخميس 27 أبريل 2023 (الإدارة العامة للبحث الجنائي)
جانب من إزالة وهدم المباني المخالفة بخط السكة الحديدية الممتد من منطقة القوارشة إلى منطقة جروثة، الخميس 27 أبريل 2023 (الإدارة العامة للبحث الجنائي)
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