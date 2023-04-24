«الأرصاد»: ضباب على الساحل من مصراتة إلى سرت الليلة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ظهور ضباب خفيف على الساحل من مصراتة إلى سرت الليلة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الإثنين تأثر ساحل الجبل الأخضر أيضا بالضباب في الفترة نفسها.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر على ساحل مصراتة وسرت.

- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، بينما تكون متغيرة الاتجاه على الساحل من زوارة إلى طرابلس وعلى ساحل سرت تتراوح سرعتها بين 05 و10 عقد.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.

- البحر خفيف الموج.

- درجة الحرارة تسجل 17 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة الليلة لاحتمال ظهور ضباب خفيف على الساحل من مصراتة إلى سرت.