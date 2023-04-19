حادث سير بمنطقة وادي الشاطئ

القاهرة - بوابة الوسط

وقع حادث سير بالقرب من بوابة 25 شمال قيرة بمنطقة وادي الشاطئ؛ مما تسبب في غلق الطريق.

وتوجهت دورية لقسم شرطة النجدة رفقة رئيس وحدة التحقيق بقسم المرور والتراخيص بمديرية أمن الشاطئ إلى مكان الحادث، بهدف إخلاء الطريق وتسهيل حركة المرور عليه، وفق بيان صادر، الأربعاء، عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

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ودعت وزارة الداخلية المسافرين مرتادي الطريق العام الرابط بين منطقتي وادي الشاطئ والشويرف إلى ضرورة الانتباه أثناء القيادة في ظل استمرار أعمال الصيانة على الطريق.

سيارة تعرضت لحادث بمنطقة وادي الشاطئ، 19 أبريل 2023. (وزارة الداخلية)