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رئيس هيئة الأوقاف: زكاة الفطر نقدًا لا تُجزئ مخرجها ولسنا تابعين لأي دولة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أبريل 2023, 01:03 صباحا
رئيس هيئة الأوقاف: زكاة الفطر نقدًا لا تُجزئ مخرجها ولسنا تابعين لأي دولة
رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، محمد إحميدة العباني خلال كلمة بثتها صفحة الهيئة على فيسبوك، الخميس 22 سبتمبر 2022 (أرشيفية)
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قال رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، محمد إحميدة العباني، إن إخراج زكاة الفطر نقدًا لا تُجزئُ مخرجها، نافيًا في الوقت نفسه تبعية الهيئة في فتواها لأي دولة خارجية، في إشارة إلى السعودية.

جاء ذلك في إدراج مطول نشره العباني، عبر صفحته على «فيسبوك»، ردًا على تبني بعض مشايخ السعودية للقول المجيز بإخراج زكاة الفطر نقدًا، قائلاً إن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية «مؤسسة ليبية مستقلة، لا متتبعةً للرُّخَص، ولا تابعةً لقُطرٍ، ولا مناكفة لفرقة، ولا طالبة لرضى الناس».

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وتابع أن الهيئة «مؤسسة إدارية، لا تأتمر بأي أمر صادر من خارج البلد: دولة، أو كيانًا، أو حزبًا، أو شيخًا، أو (مُرشدًا)، بل ترى فعل ذلك خيانة للوطن»، معتبرًا أن اتهام الهيئة بأنها تابعة للسعودية أو الإمارات أمر «مثير للضحك»، مدللاً على ذلك بأن الهيئة «بادرت ببيانات تخالف فيها كثيرًا مما ينسب إلى هاتين الدولتين».

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