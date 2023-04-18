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شاهد «هنا ليبيا».. جولة جديدة لرصد الأنشطة الترفيهية والأجواء الرمضانية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أبريل 2023, 10:12 مساء
شاهد «هنا ليبيا».. جولة جديدة لرصد الأنشطة الترفيهية والأجواء الرمضانية
برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء 18 أبريل 2023
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يواصل برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، رصد أجواء شهر رمضان في العديد من المناطق الليبية، من بينها فعاليات ليالي المدينة القديمة بطرابلس، التي شكلت احتفاءً رمضانيًا وعرسًا ثقافيًا في قلب عروس المتوسط خلال الشهر الكريم.

وسلط البرنامج الضوء على خبز التنور، وهو وجبة ومورد رزق لدى شباب مدينة البيضاء خلال شهر رمضان، وفي طبرق شكّلت مسابقة طلبة كلية الحقوق أجواء رمضانية احتفالية مميزة.

وتحدث رئيس جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيًا بنغازي محمد سعيد صالح عن أهدافها وبرامجها التعليمية، فيما روى الشاعر سليمان البوزيدي قصص وطقوس العيد قديمًا.

وتنقلت كاميرا البرنامج في العديد من المدن والمناطق الليبية منذ بداية شهر رمضان المبارك، لرصد الأجواء الخاصة بكل منطقة، والفعاليات الرمضانية.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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